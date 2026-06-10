Mundial dejará mil 030 mdd en México

La Copa Mundial de Futbol de 2026 dejaría una derrama económica directa por turismo de alrededor de mil 30 millones de dólares (mmdd) en México, pero su impacto sobre la economía, los gobiernos locales y el sistema financiero sería acotado debido a que el país albergará únicamente 13 de los 104 partidos del torneo, estimó Moody's Local México.

De acuerdo con el análisis de la calificadora, el efecto económico del torneo de futbol para México será menor al observado en otras ediciones recientes del Mundial, ya que la mayor parte de los encuentros se disputarán en Estados Unidos y Canadá.

En su escenario base, Moody's prevé la llegada de 768 mil visitantes a las sedes mexicanas.