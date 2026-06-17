Mundial del T-MEC

Tres Mundiales con Tres Méxicos. Hemos sido anfitriones de 3 mundiales de futbol: en el ´70, en el ´86 y desde la semana pasada otro en la región T-MEC. Pero ¿se acuerdan cómo éramos los mexicanos de entonces? ¿Cómo andaba nuestra economía? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? ¿Y dónde acabamos?

El IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, hizo un análisis con el mismo objetivo, que al leerlo, me motivó a buscar datos de variables sociales y económicas de estos períodos ; para saber como eramos y hoy como somos en el contexo de las justas de balonpié, aquí les comento algunos hallazgos:

En los ´70s, el año que se separaron los Beatles, el promedio de hijos que tenían nuestras madres mexicanas era de 6 hijos, este año es de 1.9 chavos. El PIB por cabeza era en el 70 de 699 dólares anuales, y en 2026 es de 15,000 de los mismos dólares. Aunque no no engañemos, esos 15 mil, compran mucho menos hoy que los 699 de entonces. A 40 millones de mexicanos no les alcanza con su chamba a compra una canasta básica alimentaria de 3 mil pesos al mes.

En 1970, las exportaciones ni las pelabamos, apenas eran el 7.8% del PIB, y teníamos un mundo de petroleo para vender, en el mundial del 1986, el % subió a 16.7% y en los primeros meses del 2026, ya aportaban el 36.2% del PIB; somos el principal socio de los EEUU y nuestro intercambio comercial ya llegó en la región T-MEC, los organizadores del mundial actual, a 800 mil millones de dólares, con todo y amenazas y aranceles. La industria automotriz aportaba apenas en el primer mundial el 1.1% al PIB; 1.5% en el México 86 y 4.6% ayer. En 1970, cuando entre a estudiar mi carrera universitaria , mi Papá, Don Ettiene, podía pagar mi matrícula, con esfuerzo si, pero sin tener que empeñar la camisa; la deuda pública de México alcanzaba el 12% del PIB nacional, gran posición macroeconómica, eramos potencialmente, super atractivos para la inversión. Llegó el 86 y ya empezaba el América a consolidarse como el equipo del milenio , crecían sus posibilidades como la deuda del País, tocando el 18% del PIB, y ahora, el miercoles pasado , ya debíamos 17millones de millones de pesos , el 51% del PIB. Los mexicanos nacemos , ya, no "con torta" ,como decíamos cuando teníamos a nuestro primer hijo, viene con "droga" ,de aproximadamente 150 mil pesos , cantidad que también debemos cada uno de los 135 millones de compatriotas.

¿Mejoramos? Sea Ud. el juez .Pues eramos menos en el 70, produciamos poco por persona (de casi igual que España en 1970, a poco menos de la mitad en 2026), debíamos menos, teníamos petroleo , ¿entonces qué pasó?: nos dormimos en nuestros laureles y ; ¡se nos olvidó planear!. Se nos pasó analizar que el petroleo es no renovable, que nos gusta la fiesta sin pagar la cuenta, que la democracia la debemos cuidar, que ella no puede solita, que se nos pasó que en 56 años seríamos más y necesitaríamos crecer más, que la competencia no sería entonces la tiendita de la esquina, sino , la tiendita en China. Ahhh ¡Qué tiempos aquellos! Cuando los boletos del mundial en el Azteca (ojalá y no lean esto los de la FIFA, pues me multarían) valían 30 pesos y pudimos llevar hasta la nana del niño y comprarle unas papas; hoy, imposible, con los precios de 17 dólares una cerveza en el estadio, estamos condenados a ver los partidos en casa y en televisón abierta, usando jerseys de México "made in" tepito.

Yo espero que este "Mundial del T-MEC" abra las mentes de los negociadores y les incorpore al hipotálamo, la necesidad y conveniencia de crear la zona comercial más próspera en el planeta; la oportunidad ahí está. Hay que cuidar esos "espíritus animales", ya identificados, que pueden descarrilar esta negociación que hoy culmina en Washington; invitenlos a un buen partido y a la salida les dan el documento para que lo firmen, se los vamos a agradecer.

Deseo que gane México mañana contra Corea del Sur y contra las malas vibras que vivimos hoy en esta nuestra querida y mal cuidada patria.

Saludos y Ánimo.