Durango

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Municipios deben emprender acciones para el cuidado del medio ambiente: SRNMA

Se llevó a cabo una capacitación estatal dirigida a representantes de los 39 municipios de Durango.

Municipios deben emprender acciones para el cuidado del medio ambiente: SRNMA

Municipios deben emprender acciones para el cuidado del medio ambiente: SRNMA

DENICE RAMÍREZ
Agrega a El Siglo de Durango en Google

En Durango buscan promover la elaboración de Planes Municipales de Educación Ambiental para generar mayor conciencia sobre el cuidado y conservación del medio ambiente, donde cada ayuntamiento debe emprender acciones de conservación dependiendo de las características de su territorio.

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNMA) informó que se realizó una capacitación estatal dirigida a representantes de los 39 municipios de Durango para la creación de sus Planes Municipales de Educación Ambiental.

Claudia Hernández Espino, titular de la dependencia, destacó que a pesar de que la educación ambiental debe impulsarse desde edades tempranas, también es necesario fortalecer las capacidades de los municipios.

Dijo que se deben impulsar acciones que contribuyan a enfrentar retos ambientales, como la adaptación y mitigación del cambio climático, el fomento de la cultura del reciclaje, la economía circular, la adopción de esquemas sostenibles y el uso de energías limpias, entre otros.



“No requerimos hacer grandes cosas; pequeñas acciones generan grandes cambios. Por eso deseamos que, a través de estos espacios, podamos aprender y compartir experiencias, y salir con más herramientas y conocimientos que podamos llevar a cada uno de los municipios”, expresó.




El taller fue impartido por Ricardo Ramírez Maciel, doctor en Ciencias Sociales, maestro en Educación Ambiental y licenciado en Biología, especializado en conservación ambiental comunitaria participativa en contextos multiculturales.


Abordó experiencias orientadas a fortalecer la educación ambiental desde el ámbito municipal, con el propósito de que cada ayuntamiento pueda desarrollar acciones acordes con sus necesidades e involucrar a la sociedad en el cuidado de los recursos naturales en el ámbito local.


Las capacitaciones se llevaron a cabo los días 1 y 2 de octubre, tanto en Durango capital como en la Región Laguna, donde también participó personal del Centro Regional de Educación para la Conservación (CRECO).


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SRNMA EDUCACIÓN AMBIENTAL Durango acciones, Educación, Durango, cada

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas