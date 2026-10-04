Municipios deben emprender acciones para el cuidado del medio ambiente: SRNMA

En Durango buscan promover la elaboración de Planes Municipales de Educación Ambiental para generar mayor conciencia sobre el cuidado y conservación del medio ambiente, donde cada ayuntamiento debe emprender acciones de conservación dependiendo de las características de su territorio.

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNMA) informó que se realizó una capacitación estatal dirigida a representantes de los 39 municipios de Durango para la creación de sus Planes Municipales de Educación Ambiental .

Claudia Hernández Espino, titular de la dependencia, destacó que a pesar de que la educación ambiental debe impulsarse desde edades tempranas, también es necesario fortalecer las capacidades de los municipios.

Dijo que se deben impulsar acciones que contribuyan a enfrentar retos ambientales, como la adaptación y mitigación del cambio climático, el fomento de la cultura del reciclaje, la economía circular, la adopción de esquemas sostenibles y el uso de energías limpias, entre otros.

“No requerimos hacer grandes cosas; pequeñas acciones generan grandes cambios. Por eso deseamos que, a través de estos espacios, podamos aprender y compartir experiencias, y salir con más herramientas y conocimientos que podamos llevar a cada uno de los municipios”, expresó.

El taller fue impartido por Ricardo Ramírez Maciel, doctor en Ciencias Sociales, maestro en Educación Ambiental y licenciado en Biología, especializado en conservación ambiental comunitaria participativa en contextos multiculturales.

Abordó experiencias orientadas a fortalecer la educación ambiental desde el ámbito municipal , con el propósito de que cada ayuntamiento pueda desarrollar acciones acordes con sus necesidades e involucrar a la sociedad en el cuidado de los recursos naturales en el ámbito local.

Las capacitaciones se llevaron a cabo los días 1 y 2 de octubre, tanto en Durango capital como en la Región Laguna, donde también participó personal del Centro Regional de Educación para la Conservación (CRECO).