¿Murió Laura Bozzo? Tras publicación de imágenes de luto en redes sociales, esto dijeron sus hijas

Desde hace unas semanas, la salud de la conductora Laura Bozzo acaparó las noticias en algunos medios de comunicación, luego de que se reportara su hospitalización y permanencia en terapia intensiva. Sin embargo, en horas recientes las redes sociales se inundaron de mensajes e incluso esquelas, que aseguraban que la presentadora había fallecido.

La supuesta muerte de la conductora de origen peruano inundó las redes sociales en las últimas horas, pues incluso personas del medio artístico, como Alfredo Adame, compartieron imágenes recordando a la presentadora de la clásica frase “¡que pase el desgraciado!” y lamentando su muerte.

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Esta supuesta noticia generó conmoción no solo entre los seguidores de la conductora, sino también entre la comunidad de internet en general, pues Laura Bozzo se ha convertido con el paso de los años en un personaje icónico debido a algunos momentos ocurridos en sus programas de televisión, que permanecieron al aire en México hasta 2023.

“Laura Bozzo. Descansa en paz. Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica, que marcó la vida de muchas personas. Más allá de nuestras diferencias, reconozco su gran trayectoria y el impacto que dejó en la televisión. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo su público. Adame”, se lee en la imagen que publicó en su cuenta de Instagram el actor y presentador Alfredo Adame.

Además, algunos otros creadores de contenido, como Félix Arroyo TV, publicaron también mensajes asegurando que Bozzo había fallecido, aunque hasta ese momento no existía información oficial por parte de familiares de Laura.

¿Qué dijeron las hijas de Laura Bozzo?

Luego de que los rumores en torno a la muerte de Laura Bozzo comenzaran a avivarse en redes sociales, una de las hijas de la conductora, Victoria de la Fuente, desmintió la información compartida por Adame en un comentario de su misma publicación.

“Qué patético lo que la gente se inventa para tener likes en Instagram. Esto NO ES CIERTO”, se lee en el comentario”.

Luego de la respuesta de la hija de Bozzo, Alfredo Adame borró la fotografía lamentando la muerte de la conductora, para luego compartir un comunicado emitido por Alejandra de la Fuente, otra de las hijas de Laura Bozzo, en la que se desmiente el fallecimiento.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información. Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas. Agradecemos su comprensión, respeto y solidaridad ante esta situación”, relata el comunicado.

“No la dejaron entrar al cielo”

Tras la publicación del comunicado desmintiendo la noticia, Alfredo Adame publicó también una imagen que aunque para muchos fue tomada con el humor del presentador, para otros fue considerado una falta de respeto.

“De última hora, no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”, se lee en la imagen.

Hasta el momento, las hijas de Laura Bozzo no han dado a conocer más información sobre el estado de salud actual de la conductora.