El cierre de 2026 tendrá una cartelera especialmente atractiva para los amantes de la música en vivo, desde el pop internacional hasta el rock mexicano, pasando por la música regional y los sonidos alternativos, los últimos días del año concentrarán una variedad de conciertos que prometen reunir a miles de seguidores.

Entre los nombres más destacados figura Bruno Mars, quien regresará a México con varias fechas de su nueva gira; también sobresale el regreso de Gorillaz, además de las presentaciones de bandas emblemáticas.

Aquí una breve lista de los conciertos más destacados que todavía forman parte de la agenda musical de este año.

1. Bruno Mars

Bruno Mars llegará al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con cinco presentaciones que forman parte de “The Romantic Tour”. El cantante estadounidense, reconocido por combinar pop, funk, R&B y soul, regresará con un espectáculo que acompaña su nueva etapa musical y su álbum “The Romantic”. Se trata de una de las visitas internacionales más esperadas del cierre de año.

Fecha: 3, 4, 7, 8 y 11 de diciembre con la gira “The Romantic Tour”.

2. Caifanes

Una de las agrupaciones fundamentales del rock en español tendrá tres noches consecutivas en el Palacio de los Deportes de la capital. Caifanes llegará con un repertorio que ha marcado a distintas generaciones, con canciones como “Afuera”, “La célula que explota”, “Viento” y “No dejes que...”. Su propuesta conserva la identidad del rock mexicano que la banda consolidó desde finales de los años ochenta.

Fecha: 4, 5 y 6 de diciembre.

3. Gorillaz

El proyecto virtual creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett regresará a México con dos presentaciones: el 9 de diciembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y el 11 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Como parte de “The Mountain Tour”, la agrupación británica presentará una propuesta que combina rock alternativo, electrónica, hip-hop y elementos de distintas tradiciones musicales. Su regreso a la capital también representa una oportunidad para escuchar en vivo algunos de sus temas más conocidos, como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood” y “On Melancholy Hill”.

Fecha: 9 y 11 de diciembre con la gira “The Mountain Tour”.

4. Los Bukis

La música romántica tendrá un lugar especial con el regreso de Los Bukis al Estadio GNP Seguros. La agrupación encabezada por Marco Antonio Solís ofrecerá una presentación que recorrerá más de cinco décadas de historia musical, con éxitos como “Tu cárcel”, “A dónde vayas”, “Mi mayor necesidad” y “Cómo fui a enamorarme de ti”. El concierto forma parte de una nueva etapa de presentaciones con la que la banda mantiene vigente su legado dentro de la música mexicana.

Fecha: 12 de diciembre con la gira “¡Tuyos Por Siempre!”.

5. Maná

Maná regresará al Estadio GNP Seguros con dos conciertos especiales para celebrar cuatro décadas de trayectoria. La gira “Vivir Sin Aire Tour” contempla un recorrido por importantes estadios de Latinoamérica y tendrá en México dos de sus presentaciones de cierre. La agrupación tapatía, reconocida por fusionar rock, pop y ritmos latinos, promete un recorrido por canciones que han acompañado a varias generaciones, entre ellas “Rayando el sol”, “Clavado en un bar”, “Mariposa traicionera” y “Labios compartidos”.

Fecha: 16 y 17 de diciembre con la gira “Vivir Sin Aire Tour”.

6.División Minúscula

El rock alternativo mexicano también tendrá presencia en el cierre de año con la presentación de División Minúscula en el Palacio de los Deportes. La banda originaria de Matamoros, Tamaulipas, llegará con una trayectoria de más de dos décadas y un repertorio que incluye canciones como “Sognare”, “Las luces de esta ciudad”, “Veneno es antídoto” y “Humanos como tú”. Su propuesta, que combina rock alternativo, punk y sonidos melódicos, ha conseguido consolidar una base de seguidores en distintas generaciones.

Fecha: 18 de diciembre.

7. Panteón Rococó

Para cerrar el calendario musical, Panteón Rococó llegará al Estadio GNP Seguros con el concierto que marcará el cierre de su gira por sus 30 años de trayectoria. La agrupación mexicana, referente del ska nacional, celebrará tres décadas de música con una presentación que reunirá sus canciones más representativas, entre ellas “La carencia”, “Vendedora de caricias”, “Arréglame el alma” y “Esta noche”. La fecha del 26 de diciembre está planteada como el broche de oro de sus festejos de aniversario.