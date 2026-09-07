Muy pocos negocios en Durango tienen un seguro para hacer frente a incendios: Amasfac

Alrededor de 150 empresas en Durango sufren cada año algún siniestro por incendio, pero la mayoría enfrenta el daño sin respaldo de un seguro. El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Alberto Sifuentes, informó que apenas entre cinco y seis empresas al mes realizan una reclamación por incendio, lo que refleja la baja cultura de aseguramiento que existe en la entidad.

Advirtió que solo 10 por ciento de las empresas cuenta con alguna póliza para protegerse contra incendios, robos, daños climatológicos y otros siniestros.

“Tenemos 150 eventos en el año, tener 60 reclamaciones es un número muy bajo cuando realmente sí debemos de incentivar a que las empresas contraten este tipo de seguros”, manifestó.

Y expuso que varios factores influyen en la baja contratación de seguros. “Influyen varios factores, uno es el giro, otro es el monto, por supuesto, del edificio y de los contenidos, sin embargo, sigue siendo un costo muy económico. Como Durango es una zona que no es tan afectada por temas climatológicos, realmente las aseguradoras no tienen un índice alto en siniestralidad y nos permite ofrecer costos económicos”, señaló.

Y refirió que es muy bajo el costo de un seguro, en comparación con la afectación al no tenerlo, como ocurrió con el incendio ocurrido el pasado fin de semana de una papelería. “El costo de la póliza de seguro representa el .66 por ciento de lo que fue su pérdida, entonces menos del uno por ciento es lo que le hubiera costado su póliza de seguro”, mencionó.