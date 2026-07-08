Altamente probable que momia encontrada en la sierra de Durango sea un hallazgo auténtico: INAH

El reciente hallazgo de una presunta momia y pinturas rupestres en una cueva de la Sierra Madre Occidental, en el municipio de Tepehuanes, Durango, podría tratarse de un descubrimiento auténtico con una antigüedad de miles de años.

Fue un explorador de la zona quien dio a conocer el hallazgo a través de un video compartido en redes sociales, el cual rápidamente se viralizó.

El director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Durango, Antonio Reyes Valdez, comentó para El Siglo de Durango que aún no es posible confirmar la autenticidad del hallazgo hasta que se realice una inspección; sin embargo, señaló que es altamente probable que sea auténtico.

"Es altamente posible. En Durango hay muchos. Incluso hay algunos en exhibición que solicitaremos pronto que se retiren", afirmó.

FALTA REVISIÓN

Mientras personal del INAH acude a realizar la inspección, se ha pedido a las autoridades de la Presidencia Municipal y a los habitantes de la zona que resguarden el sitio. Asimismo, a la persona que difundió el video se le solicitó retirarlo de las redes sociales para evitar incentivar visitas al lugar.

Las visitas sin control pueden poner en riesgo tanto los vestigios como a los propios visitantes, debido a que se trata de una zona de difícil acceso.

"La visita sin control siempre redunda en la destrucción de estos espacios, como ha pasado en otras zonas, por ejemplo, en las famosas Cuevas de los Pigmeos, en El Mezquital. En ese caso, el sitio fue destruido por los visitantes".

Agregó que este tipo de hallazgos generalmente se conserva gracias a condiciones climáticas que han permanecido constantes durante cientos, e incluso miles, de años.

CUESTIÓN ÉTICA Y PRESERVACIÓN

La denuncia del hallazgo ante el Centro INAH se realizó el pasado 3 de julio , por lo que se requiere tiempo para acudir al sitio, ya que todo el procedimiento debe realizarse conforme a la normatividad y garantizando la salvaguarda de los vestigios.

Se trata de un registro que se realiza tanto de manera física y formal como legal, por lo que se pidió a la ciudadanía tener paciencia.

Explicó que, por razones éticas y legales, actualmente ya no se permite la exhibición de restos humanos. Por ello, las imágenes y la información no deben difundirse como auténticas hasta que se lleve a cabo la inspección correspondiente.

"Se trata de restos de un humano, si es el caso. Entonces, aunque esta persona esté fallecida, tiene derechos, por una parte. Y, por otro, también se puede atentar contra los derechos de los pueblos originarios del estado, que podrían identificar el hallazgo como algún ancestro y entablar algún mecanismo legal".

"Si es algo real, los arqueólogos tendrán que determinar cuál es la ruta idónea para la preservación de este vestigio. Nosotros procuramos que los vestigios arqueológicos, los vestigios culturales en general, permanezcan dentro de la comunidad que los encuentra".

VARIOS HALLAZGOS

Luego de que se realice el trabajo de identificación en el lugar donde fue encontrado y aunque se confirme que se trata de un objeto con una antigüedad considerable, el funcionario señaló que, tanto para Durango como para el país, no sería un hallazgo único, ya que se han registrado numerosos casos similares.

"Hay muchos hallazgos reportados, muchos hallazgos estudiados. Por ejemplo, están las Cuevas del Zape, en el municipio de Guanaceví; las casas en acantilado de la Cueva del Maguey. Hay muchos vestigios de esta naturaleza. Es nuestro trabajo todos los días; cotidianamente hay hallazgos de vestigios arqueológicos".

En el caso de La Ferrería, el único sitio arqueológico abierto al público en Durango, indicó que es evidente que pueden encontrarse diversos vestigios, incluidos cuerpos momificados. Añadió que en la sierra también se han localizado otros desde hace mucho tiempo , los cuales actualmente se encuentran resguardados, principalmente, en museos.

"Cada hallazgo que tenemos en cualquier parte nos brinda información nueva sobre los antiguos habitantes de la entidad".

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que, si encuentra algún objeto que considere un vestigio arqueológico, dé aviso de inmediato al INAH, ya que el 90 por ciento o más de la información que puede aportar se pierde en el momento en que es retirado o movido de su lugar de origen.