Narcotúneles, una amenaza para EUA

Las autoridades de Estados Unidos los tienen identificados y advierten que no escatimarán recursos, tecnología y personal para neutralizarlos: los narcotúneles construidos por el crimen organizado para transportar personas, mercancía ilegal, dinero y drogas de México a esa nación.

De la zona montañosa de esta gran cuidad -desde donde se busca traficar personas, armas y drogas- hasta el mar se ha detectado esta "amenaza" que utiliza también parte de la infraestructura de alcantarillado de Tijuana y de la garita de San Ysidro. Personal de la Patrulla Fronteriza sector San Diego es la encargada de detectar "las amenazas" que surgen de la guerra que libran internamente los cárteles en México, a las cuales se les enfrenta por cielo, mar y tierra, como se mostró a El Universal en un recorrido. Por tierra, esta red de túneles forma también parte de la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, "lo que queda de los hermanos Arellano" y "otros más pequeños" y el gobierno de ese país las considera una amenaza para su seguridad en la frontera de San Diego con México.

A la par de sus recorridos por el muro alambrado de Estados Unidos con México, la Patrulla Fronteriza sector San Diego ha identificado el tráfico de personas de "alto valor", que tienen la capacidad financiera de pagar hasta 20 mil dólares para que los crucen por tierra e inclusive por mar.

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