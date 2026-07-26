Nazas, Durango Historias de la creación del mundo

H Oy 26 de julio se celebra el Día de Santa Ana, considerada como la santa patrona de Nazas, Dgo, por ello este municipio está de fiesta y ha recibido con júbilo a todos los visitantes para conmemorar esta festividad religiosa, que es la más popular y de mayor tradición en este lugar, que contempla misas, mañanitas, danzas y su feria, juegos pirotécnicos, vendimia, eventos deportivos, juegos mecánicos, baile y muchos atractivos más.

Nazas, Durango, es uno de los quince municipios que conforman la Comarca Lagunera, diez que pertenecen al estado de Durango, y los cinco restantes al estado de Coahuila; según datos oficiales, la superficie territorial total del municipio de Nazas es de 2,427.74 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altura de 1,250 metros sobre el nivel del mar, además de contar con una población total de 12,894 habitantes. Ciento treinta y nueve kilómetros de carretera distan entre mi natal Torreón, Coah. y este paradisiaco lugar.

El nombre de Nazas procede de unas trampas para pescar en forma de cuerno hechas con varas de sabino y mimbre, estas trampas fueron utilizadas inicialmente por los primeros pobladores de este lugar que habitaron las riberas del río que tiene también este nombre me refiero al Río Nazas y que es la bendición y sustento para el fructífero campo de nuestra bella Comarca Lagunera.

De acuerdo a datos históricos en 1598 se da la Fundación de la Misión de 5 señores en lo que hoy es el territorio que hoy ocupa Nazas, en la división territorial de 1867 empieza a denominarse el municipio como Nazas simplemente dejando atrás los patrones que fueron asignados originalmente San Joaquín, Santa Ana, San José, María y Jesús; Cabe hacer mención que San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la virgen María.

En el año 2010 Nazas, Dgo. fue inscrita por la UNESCO en el patrimonio de la humanidad bajo el título de "Camino Real de Tierra Adentro".

Al llegar a Nazas, se inicia una inolvidable aventura a la cual les invito a experimentar, ya que empezamos el recorrido a pie por sus calles empedradas admirando la belleza inigualable de su antigua iglesia, admirar sus verdes y floridas plazas, sus casas casi todas hechas de adobe y piedra todo lo anterior le da un toque pintoresco que se disfruta con plenitud bajo un radiante y candente sol, un límpido cielo azul y un aire puro que nos extasía e invita dar gracias a Dios alzando los brazos al cielo por permitirnos estar vivos y poder disfrutar de este maravilloso lugar al que en lo particular tengo un afecto especial por estar ligada a este terruño inigualable que es un pedacito de cielo en esta bendita tierra que pertenece a nuestra querida Comarca Lagunera, en donde pareciera que mágicamente se hubiese detenido el tiempo.

Dar a conocer lo que es Nazas, Dgo es simplemente inagotable pues conocer de su historia, su cultura, sus centros turísticos, la economía que mueve a este municipio que se basa en la agricultura principalmente donde se producen forrajes como alfalfa y especialmente el cultivo de los nogales que dan las exquisitas nueces, que han hecho famoso a Nazas por este preciado y suculento fruto.

Amigo lector, le invito a que asista con su familia y disfrute de Nazas, Durango, que es un lugar muy cercano para el deleite de los laguneros, recuerde que en Nazas también podrá disfrutar de la majestuosidad de nuestro Río Nazas en donde se aprecian bellos patos canadienses y un sinfín de aves canoras como cenzontles, cardenales, gorriones, pájaros carpinteros y árboles bellos especialmente sabinos y álamos que son bosque de galería y son lugar de ensueño para quienes le visitan, por esto y mucho más pero sobre todo por la hospitalidad y generosidad de sus pobladores. Nazas es un bello lugar digno de ser visitado no sólo en estas fiestas patronales, sino en cualquier época del año, pues en cada temporada se engalana con su propio encanto, por ejemplo, en este verano donde los campos se visten con alegoría de verdes y una gran variedad de florecillas silvestres y diversos frutos y es en el verano en donde también podemos apreciar las majestuosas aguas del Río Nazas, que baña este municipio y en otoño las riberas del río se visten de colores dorado, marrón y ocre por las hojas de los árboles especialmente los sabinos que dan un toque rojizo a estos majestuosos y milenarios árboles, y es durante el otoño cuando podemos disfrutar de las deliciosas nueces que son un manjar para el paladar y que se reconoce como un exquisito fruto famoso de este municipio, el cual por su calidad y sabor tiene gran demanda para consumo nacional e internacional.

Recuerde, Nazas es rico en cultura, tradiciones, gastronomía y paisajes naturales que lo hacen el mejor sitio para visitar en estas vacaciones.

A propósito, le invito a conocer el corrido de Nazas, Dgo, cuya letra es del Prof. José Gallegos Nájera y música de Manuel Galarza Ortega, en donde retratan a través de su música lo que es este bello lugar, a donde arriban los hijos que por causas diferentes han emigrado hacia tierras lejanas, pero que en fechas especiales como la presente y en navidad vuelven para convivir con sus familias y amigos que hacen más grandes sus anhelos por regresar a este bello terruño.

Y como siempre un pensamiento ilustre para reflexionar "Conocer la belleza y riqueza cultural de los pueblos y la bondad de sus habitantes son motivos suficientes para amarlos".

Martha Robles

JULIO MES DEL BOSQUE

"Comunicar es servir"

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Todas las criaturas que viven sobre la faz de la tierra o en los fondos abisales del mar tienen su razón de ser, incluso la mosca y el zancudo.

Y la hiena. El Espíritu le preguntó al Creador por qué la había hecho.

-La hice para algo -respondió el Señor-, pero ya no recuerdo para qué.

Acotó el Espíritu:

-Parece que se ríe de los hombres.

Dijo el Padre:

-A mí me parece que se ríe de mí.

Animal sabio debe ser la hiena, pese a su fealdad.

A lo mejor se está riendo de todo.

¡Hasta mañana!...