La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que buscará ampliar la entrada de productos mexicanos al mercado chino durante su reunión con su homólogo Xi Jinping, en la que también abordará la cooperación científica y tecnológica.

"Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China", declaró a periodistas a su llegada a Shenzhen, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La mandataria explicó que también buscará fortalecer la colaboración científica, tecnológica y cultural con China, aunque no adelantó acuerdos específicos.