Negocios de venta de uniformes escolares registran largas filas en Durango

En la víspera del regreso a clases los negocios dedicados a la venta de uniformes están registrando una considerable afluencia de compradores , ya que los alumnos deben ir el lunes con los uniformes de gala que se les piden, sobre todo en las instituciones privadas.

Ante ello, durante los últimos días se ha podido observar que los negocios del giro se encuentran llenos de padres y madres de familia con hijos en edad escolar.