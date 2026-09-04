NFL: Cowboys Fan Club Durango invita a aficionados a su tradicional foto anual

Los seguidores de los Dallas Cowboys en Durango tendrán un punto de encuentro este mes, luego de que el Cowboys Fan Club Durango lanzara una invitación abierta para participar en su Foto Anual 2026, actividad con la que buscan reunir a la comunidad local que sigue al equipo de la NFL.

¿Cuándo y dónde será?

La cita será el próximo domingo 13 de septiembre, en El Mirador, a partir de las 11:30 horas. De acuerdo con la convocatoria difundida por el club, podrán acudir aficionados de todas las edades que quieran formar parte de la fotografía conmemorativa.

Como parte de la dinámica, los organizadores solicitaron a los asistentes portar indumentaria oficial de los Dallas Cowboys o ropa con colores relacionados con el equipo , principalmente azul, blanco y plateado, para mantener la identidad visual del grupo durante la sesión.

La actividad forma parte de las reuniones que realiza el club para mantener unido al sector de aficionados de los Cowboys en Durango, especialmente durante la temporada de la NFL, convirtiéndose además en una oportunidad para que nuevos seguidores conozcan y se integren a esta comunidad deportiva.

Próximo arranque de la temporada regular

Además, la reunión del fan club coincidirá con una fecha especial para los seguidores de Dallas, pues ese mismo domingo 13 de septiembre los Cowboys debutarán en la temporada regular 2026 de la NFL, visitando a los New York Giants en el MetLife Stadium dentro del tradicional Sunday Night Football.

Así, horas después de la foto anual en Durango, los aficionados podrán seguir el primer gran compromiso de los Cowboys en una nueva temporada en la que buscarán volver a ser protagonistas de la NFC.