Ni las donaciones se salvan: Cáritas retirará contenedor de ropa por constantes robos en Durango

Una acción concebida para facilitar la ayuda a quienes más la necesitan terminó afectada por una conducta que se habría presentado en repetidas ocasiones en uno de los puntos de recolección instalados en la ciudad de Durango.

Ni siquiera la ropa destinada a personas en situación vulnerable ha quedado a salvo de los robos y actos de vandalismo en la ciudad de Durango.

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Retirarán contenedor de Alsuper Francisco Villa

Cáritas del Guadiana anunció que retirará el contenedor de donaciones instalado en el establecimiento Alsuper ubicado sobre el bulevar Francisco Villa, luego de que fuera violentado en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la asociación, algunas personas han abierto por la fuerza el depósito para extraer las prendas entregadas por la ciudadanía. Incluso se han registrado casos en los que individuos ingresan al interior del contenedor para sacar la ropa.

Las fotografías difundidas por Cáritas muestran daños en la cerradura y en la estructura metálica, presuntamente ocasionados durante los intentos por acceder a las donaciones.

FB: Cáritas del Guadiana

Ante la reiteración de estos hechos y el uso indebido del espacio, la organización determinó retirar el contenedor, aunque esto reducirá los puntos disponibles para que la población entregue ropa que ya no utiliza.

“Cada prenda que alguien deposita en nuestros contenedores lo hace con la intención de ayudar a otra persona. No es basura, no es mercancía para tomar y mucho menos algo que deba ser destruido o desperdiciado”, expresó la asociación.

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Cáritas del Guadiana mantiene distintos depósitos para recibir ropa usada en la capital, entre ellos los ubicados en sus propias instalaciones, Alsuper Mezquital, Alsuper Guadiana, Paseo Durango y otros puntos de la ciudad.

Piden denunciar el saqueo de donaciones

Finalmente, pidió a la ciudadanía reportar cualquier acto de vandalismo, extracción de prendas o utilización irregular de los contenedores, con el propósito de evitar que las donaciones sean desviadas y garantizar que lleguen a las personas para quienes fueron entregadas.