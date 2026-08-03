¿Tu puerta realmente protege tu casa? Estos son los puntos débiles pueden facilitar un robo

Una puerta metálica, una reja o un candado de gran tamaño pueden generar una sensación de seguridad; sin embargo, por sí solos no garantizan que la entrada de una vivienda resista un intento de robo. La protección depende del conjunto: puerta, marco, cerradura, bisagras y puntos de anclaje.

El tema cobró interés a partir del testimonio difundido en una entrevista en redes sociales, en la que un hombre que asegura haber participado anteriormente en robos explica que algunos accesos aparentemente resistentes pueden ser vulnerados rápidamente cuando presentan espacios, uniones débiles o cerraduras instaladas de manera deficiente.

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Aunque sus afirmaciones deben considerarse únicamente como un testimonio, las recomendaciones de instituciones de seguridad coinciden en algo: no basta con cerrar la puerta; es necesario revisar toda su estructura.

La prevención también representa un gasto considerable para las familias. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 señala que los hogares mexicanos destinaron 91 mil 800 millones de pesos a medidas preventivas durante 2024.

Entre las acciones más comunes estuvieron cambiar cerraduras o candados, realizada por el 22.8 por ciento de los hogares, y sustituir o reforzar puertas y ventanas, con 18.8 por ciento. La misma encuesta del Inegi indica que 29 por ciento de los hogares tuvo al menos un integrante víctima de algún delito durante ese año.

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¿Qué debes revisar en la puerta de tu casa?

El primer paso consiste en comprobar que el marco esté firmemente sujeto al muro. Una puerta resistente pierde efectividad si la estructura que la sostiene está floja, deteriorada o presenta espacios que puedan ser aprovechados para forzarla.

También se recomienda verificar que las bisagras estén completas, bien fijadas y, de ser posible, orientadas hacia el interior. La cerradura debe cerrar correctamente y asegurar la puerta en más de un punto cuando las características del acceso lo permitan.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato recomienda revisar periódicamente cerraduras y bisagras, además de colocar mecanismos que impidan abrir puertas y ventanas desde el exterior. También sugiere instalar iluminación con sensores de movimiento, cámaras, alarmas o dispositivos de monitoreo.

La protección no debe depender exclusivamente de un candado. Si este queda expuesto, está sujeto a una pieza delgada o la puerta conserva movimiento aun después de cerrarlo, conviene solicitar la revisión de un cerrajero o especialista.

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La seguridad debe aplicarse en capas

Además de reforzar la entrada principal, es importante revisar puertas traseras, patios, ventanas y accesos por azoteas. Las autoridades aconsejan no esconder llaves bajo tapetes o macetas, evitar publicar ausencias prolongadas en redes sociales y pedir a una persona de confianza que supervise la vivienda.

Si al regresar encuentra la puerta forzada, la Secretaría de Seguridad del Estado de México recomienda no ingresar ni tocar objetos y reportar inmediatamente el hecho al 911.

La mejor puerta no es necesariamente la más pesada o llamativa, sino aquella cuyo sistema completo no deja un punto débil evidente.