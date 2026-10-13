Nicho Hinojosa y su noche de trova en Durango

El Teatro Ricardo Castro se convirtió en escenario de una noche de trova, recuerdos y música romántica con la presentación de Nicho Hinojosa, quien reunió al público duranguense en un concierto marcado por las canciones que han acompañado distintas historias y generaciones.

Como parte de la programación del Festival Revueltas 2026, el cantautor ofreció una velada en formato acústico, en la que la interpretación y la convivencia con los asistentes fueron protagonistas.

“Ojalá”, “Santa Lucía”, “Te perdono”, “Coincidir”, “Todo a pulmón” y “Andares” formaron parte del repertorio, con el que Hinojosa recorrió temas de distintos compositores desde su estilo cercano a la trova y la balada romántica.

Varias de las canciones fueron acompañadas por las voces del público, que encontró en la presentación una oportunidad para reencontrarse con melodías conocidas.

Entre canciones y anécdotas

La música estuvo acompañada por los comentarios y anécdotas del intérprete, quien mantuvo una interacción constante con los asistentes. Sus intervenciones, algunas cargadas de humor, dieron paso a momentos de espontaneidad y reforzaron el ambiente de confianza que caracterizó la presentación.

En el escenario, Hinojosa estuvo acompañado por Óscar Sandoval en el piano y Marcos Castell en las percusiones . Ambos músicos aportaron matices a las interpretaciones y complementaron el formato acústico de una presentación que encontró en el Teatro Ricardo Castro un espacio propicio para la cercanía entre el artista y sus seguidores.

Durante la velada, el cantautor también compartió el vínculo familiar que lo une con Durango, al recordar que su madre nació en esta entidad. La referencia dio un significado especial a su visita y se sumó a los motivos personales que acompañaron su encuentro con el público local.

Durango, en su ruta musical

Hinojosa recordó que Durango forma parte de su gira actual y adelantó que contempla regresar en abril de 2027, con lo que dejó abierta la posibilidad de un nuevo encuentro con sus seguidores. También expresó su preferencia por los recintos cerrados, al considerar que favorecen el carácter íntimo de su propuesta musical y permiten una mayor conexión con los asistentes.

Al concluir el concierto, el intérprete agradeció la invitación para formar parte de la programación cultural del estado.

“Gracias por darnos la oportunidad de estar en Durango en este festival tan importante; agradezco a la gente que se encargó de que yo estuviera aquí”, expresó.

Originario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Nicho Hinojosa ha desarrollado una trayectoria vinculada con la trova y la balada romántica, con interpretaciones acústicas de canciones de diversos autores. Su propuesta, centrada en la voz y la cercanía con el público, ha encontrado eco entre distintas generaciones.

El concierto formó parte del Festival Revueltas 2026, que se desarrolla del 10 al 18 de octubre con más de 100 actividades artísticas y culturales, entre conciertos, teatro, danza, literatura, artes visuales y propuestas multidisciplinarias.