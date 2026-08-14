Niega Alcalde lista de periodistas

La consejera jurídica del ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, negó que durante la emisión del programa "Derecho de Réplica" se hayan emitido "listas negras" de periodistas y aseguró que sólo se llevó a cabo un "análisis" sobre el funcionamiento de los ecosistemas digitales.

A través de un video en redes sociales, explicó que "he visto algunas reacciones al programa de ayer de 'Derecho de Réplica'. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigos del gobierno. No es el caso".

En ese sentido, detalló que "lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quienes aparecen en este ecosistema".