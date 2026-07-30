Niega Claudia censura a medios

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que presentó ayer el gobierno federal busquen censurar a medios de comunicación. Reiteró que se realiza una consulta pública para que ciudadanos y especialistas presenten observaciones y propuestas, especialmente sobre la posibilidad de multar a medios de radio y televisión.

"No hay censura, ni va a haber censura. En la ley, lo que se aprobó, además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara. Fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias y ahora esta consulta pública los lineamientos de la Comisión, ni siquiera se han emitido, se publicaron para consulta", expresó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de julio, la mandataria negó que el objetivo del gobierno sea censurar a periodistas de radio y televisión, sino garantizar los derechos de las audiencias.