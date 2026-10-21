Niega CSP pacto con Maru en la detención del exfiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum negó un pacto con la gobernadora panista Maru Campos, tras la detención "por otros delitos" del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, en el marco del caso de los agentes de la CIA en el estado.

"La justicia está por encima, incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, lo digo con toda claridad", subrayó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Refirió también que a ella no le corresponde "exonerar" a Maru Campos, luego de que la gobernadora avaló la detención de Jáuregui y externó que la cooperación con otros países es necesaria, pero con apego a la ley.

Al señalar el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el que participaron los dos agentes de la CIA fallecidos, la Jefa del Ejecutivo federal insistió en que la fiscalía estatal no tenía atribuciones para desmantelarlo.