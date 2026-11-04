Niega Gobernador crisis financiera en su administración

El gobernador Esteban Villegas Villarreal confirmó que se envió a las dependencias una circular relativa al estado de las finanzas y la petición de limitar los gastos, aunque negó que su administración esté atravesando por una crisis financiera.

Explicó que este año se trabaja bajo el esquema de presupuesto base cero, que establece que cada Secretaría es responsable de sus gastos. "O sea, no pueden gastar más de lo que tienen. Pero el presupuesto es eso, un presupuesto", dijo.

En tal sentido, ejemplificó que si el Congreso autorizara 50 millones de pesos para algún rubro de Educación, eso no quiere decir que los puede gastar de manera anticipada porque si hay recortes, también se tienen que aplicar.

"Y entonces, de repente, los Secretarios me gastan un poquito más y dicen: es que estaba en el presupuesto", indicó.

Confirmó que "la circular fue hecha para eso, para decirles: oigan, acuérdense que también ustedes tienen responsabilidad. Porque es bien fácil mandar a Finanzas y decir: debo todo esto, y que se le quede la broncota al Secretario de Finanzas".