Niegan que IMSS haya ofrecido reparar el daño

EL SIGLO DE DURANGO

Fermín Flores Ávila, abogado de las familias afectadas por el fallecimiento de cinco bebés en el IMSS, negó que el Instituto Mexicano del Seguro Social haya ofrecido una reparación del daño y que los familiares la hayan rechazado.

A través de redes sociales comenzó a circular una entrevista que el abogado concedió a un medio nacional, en la que se aseguró que las familias de los cinco bebés fallecidos habían rechazado una reparación del daño ofrecida por el Instituto.

El litigante aclaró que, hasta el momento, ni las autoridades del IMSS ni los familiares han abordado el tema de una posible reparación del daño.

"Lo que se ha dicho y lo que dije a nivel nacional es que en estos momentos a las familias les interesa más la impartición de justicia que el tema de la reparación del daño", señaló.

Flores Ávila explicó que durante la entrevista se le insistió sobre si ya existía algún ofrecimiento económico.