Niña de 9 años ingresa sin vida a hospital de Cuencamé; investigan la causa de su muerte

Una niña de apenas nueve años de edad perdió la vida durante el mediodía del jueves 8 de octubre, en el municipio de Cuencamé, luego de presentar complicaciones en su estado de salud, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El hecho fue reportado alrededor de las 14:30 horas, cuando personal del Hospital General de Cuencamé notificó a las autoridades ministeriales sobre el ingreso de una menor de edad sin vida, motivo por el cual elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al nosocomio para tomar conocimiento.

La menor fue identificada con las iniciales EGFQ, de nueve años de edad mark , quien tenía su domicilio en la localidad de Velardeña, perteneciente al municipio de Cuencamé, y quien, de acuerdo con lo manifestado por su madre, padecía hidrocefalia desde su nacimiento.

Durante la entrevista con los agentes investigadores, la madre de la niña explicó que desde aproximadamente una semana antes su hija había comenzado a presentar problemas de salud, principalmente acumulación de flemas, por lo que decidió llevarla a recibir atención médica.

Según su declaración, una doctora le había recetado medicamento para facilitar la expulsión de las flemas, además de paracetamol y nebulizaciones , tratamiento que la familia había estado siguiendo en su domicilio, en espera de que la pequeña presentara mejoría.

Sin embargo, alrededor de las 12:00 horas del jueves, mientras su madre le proporcionaba suero, la niña recargó su cabeza sobre el hombro de la mujer y dejó de responder, por lo que solicitaron nuevamente la intervención de la doctora, quien después de revisarla recomendó su traslado inmediato al Hospital General de Cuencamé, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Del hecho tomó conocimiento el Agente del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Vicefiscalía en Lerdo, Durango, para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se buscará establecer la causa precisa del fallecimiento.