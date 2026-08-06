Niña de cuatro años permanece hospitalizada tras caer de un columpio en Canatlán

Una niña de cuatro años fue hospitalizada luego de sufrir un traumatismo craneoencefálico y lesiones en el rostro al caer de un columpio en un domicilio del poblado Ricardo Flores Magón, en el municipio de Canatlán.

El ingreso al hospital fue reportado la noche del miércoles. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 17:00 horas, cuando la menor salió al patio de su vivienda para jugar con otros niños y cayó del columpio junto con un adolescente de 17 años.

Ambos fueron trasladados inicialmente al Hospital Integral de Canatlán y posteriormente canalizados a la ciudad de Durango.