Niña sale a la tienda y moviliza a autoridades tras ser reportada como no localizada

Una niña movilizó a familiares y autoridades durante el martes, luego de que salió de un albergue indígena del fraccionamiento Silvestre Revueltas, en la ciudad de Durango, y durante varias horas se desconoció su paradero.

De acuerdo con el reporte realizado por su madre, la menor, identificada por sus iniciales MEHR, de siete años de edad , salió aproximadamente a las 11:00 horas del martes 18 de agosto, luego de que la mandaron a una tienda cercana.

Sin embargo, la niña no regresó, situación que generó preocupación entre sus familiares. Al momento de salir vestía pantalón rosa, se encontraba descalza y no llevaba consigo algún teléfono mediante el cual pudieran comunicarse con ella.

Ante la ausencia de la menor, su madre solicitó apoyo para localizarla y proporcionó sus características físicas, indicando que es de tez morena clara, cabello corto de color castaño oscuro y ojos negros.

Posteriormente, se estableció que la niña había sido localizada aproximadamente a las 14:00 horas y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias para ubicar a sus familiares.

Más tarde fue llevada al Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), donde recibió alimento y ropa. Tras establecer comunicación con su madre, las autoridades trasladaron a la menor hasta su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Silvestre Revueltas.

Finalmente, la niña fue entregada a su familia en buen estado de salud. Al ser entrevistada, manifestó que durante el tiempo que permaneció fuera de su domicilio no fue víctima de algún delito, por lo que el caso concluyó con su regreso a casa.