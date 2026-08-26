Durango

VACACIONES DE VERANO

Niñas y niños de Durango regresaron a la biblioteca durante las vacaciones de verano 2026

Se desarrollaron actividade como talleres de lectura, dinámicas de fomento a la creatividad y manualidades.

Niñas y niños de Durango regresaron a la biblioteca durante las vacaciones de verano 2026

Niñas y niños de Durango regresaron a la biblioteca durante las vacaciones de verano 2026

CLAUDIA BARRIENTOS
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Aunque se ha ido reduciendo la afluencia en las bibliotecas en general, por parte de las nuevas generaciones que ahora privilegian la búsqueda de información a través de internet, eventos como el denominado “Mis vacaciones en la biblioteca” devuelven el dinamismo y la energía a estos espacios que debieran estar llenos siempre.

Así quedó demostrado durante el curso en el que las risas y la alegría de 50 niñas y niños propiciaron un agradable ambiente en el que se desarrollaron actividades diversas como talleres de lectura, dinámicas de fomento a la creatividad y manualidades.

Después de dos semanas concluyeron las tradicionales vacaciones en la biblioteca pública del Estado “Lic José Ignacio Gallegos Caballero” que albergó a niñas y niños de entre seis y 12 años, quienes mostraron un gran interés y gusto por la lectura.

Escrito en: VACACIONES DE VERANO Durango BIBLIOTECA vacaciones, niños, niñas, biblioteca

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