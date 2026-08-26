Niñas y niños de Durango regresaron a la biblioteca durante las vacaciones de verano 2026
Aunque se ha ido reduciendo la afluencia en las bibliotecas en general, por parte de las nuevas generaciones que ahora privilegian la búsqueda de información a través de internet, eventos como el denominado “Mis vacaciones en la biblioteca” devuelven el dinamismo y la energía a estos espacios que debieran estar llenos siempre.
Así quedó demostrado durante el curso en el que las risas y la alegría de 50 niñas y niños propiciaron un agradable ambiente en el que se desarrollaron actividades diversas como talleres de lectura, dinámicas de fomento a la creatividad y manualidades.
Después de dos semanas concluyeron las tradicionales vacaciones en la biblioteca pública del Estado “Lic José Ignacio Gallegos Caballero” que albergó a niñas y niños de entre seis y 12 años, quienes mostraron un gran interés y gusto por la lectura.