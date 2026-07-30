Ninel Conde alarma a sus seguidores: la cantante pide oraciones por su salud

Ninel Conde preocupó a sus seguidores después de revelar que atravesó una fuerte deshidratación derivada de las extensas jornadas de trabajo que realizó bajo el sol.

La actriz y cantante explicó mediante un video en redes sociales que durante varios días grabó en condiciones de altas temperaturas y no se alimentó ni consumió suficientes líquidos, lo que terminó provocándole distintos malestares físicos.

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¿Qué le pasó a Ninel Conde?

De acuerdo con su testimonio, el exigente ritmo de trabajo y la exposición prolongada al calor ocasionaron que comenzara a sentirse mal.

La artista señaló que las jornadas de grabación fueron extensas y que, debido a sus actividades, descuidó aspectos básicos como la alimentación, el descanso y la hidratación.

La situación la obligó a detener temporalmente sus compromisos y concentrarse en su recuperación.

¿Qué síntomas presentó?

Ninel Conde contó que uno de los principales síntomas fue una fuerte migraña, acompañada de cansancio y malestar general.

La cantante atribuyó el episodio a la falta de líquidos y alimentos durante los días anteriores.

Aunque algunos seguidores se preocuparon por la posibilidad de que hubiera sido hospitalizada, Ninel no detalló si ingresó a un centro médico ni qué tratamiento recibió.

Únicamente explicó que estaba atendiendo su salud y siguiendo las indicaciones necesarias para recuperarse.

Pidió oraciones a sus seguidores

La preocupación aumentó después de que la actriz pidiera a sus seguidores que oraran por ella.

Su mensaje rápidamente generó reacciones de fanáticos y figuras del espectáculo, quienes le enviaron palabras de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Con el paso de las horas, Ninel Conde volvió a publicar contenido en sus plataformas, lo que tranquilizó a parte de sus seguidores.

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¿Cuál es su estado de salud?

Hasta el momento, la cantante no ha informado sobre alguna complicación mayor y continúa enfocada en recuperarse de la deshidratación y el desgaste físico.

También agradeció las muestras de cariño recibidas y reconoció que lo ocurrido le dejó una lección sobre la necesidad de escuchar las señales del cuerpo.

La actriz reiteró la importancia de mantenerse hidratado, alimentarse adecuadamente y reducir el ritmo de trabajo cuando aparecen síntomas de agotamiento.

Por ahora, no existe información que indique que su vida se encuentre en riesgo ni que permanezca hospitalizada.