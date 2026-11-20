A cinco días del accidente automovilístico en el que una camioneta cayó a un barranco en el municipio de Mezquital, un menor de edad fue ingresado al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, debido a las lesiones que sufrió en dicho percance.

Se trata del pequeño de iniciales Y.E.G.G., de dos años de edad, vecino de la localidad de Santiaguillo, quien arribó al nosocomio acompañado de su abuelo, Daniel, a bordo de un vehículo particular.

Los médicos que atendieron al menor le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico leve y fractura de brazo izquierdo, lesiones relacionadas con el accidente registrado el pasado sábado 14 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por la madre del pequeño, aproximadamente a las 10:00 horas de aquel día, viajaban de la localidad de Llano Grande hacia Santiaguillo, donde se llevaría a cabo un torneo de voleibol.

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El traslado lo realizaban a bordo de una camioneta Ford, línea Lobo, de color negro, cuyo conductor permitió que más personas abordaran la unidad a la altura del entronque de La Candelaria, entre ellas Alicia Gurrola Flores, quien perdió la vida en el accidente.

Antes de llegar a Santiaguillo, presuntamente la camioneta presentó una falla en el sistema de frenos, situación que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y esta cayera a un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del ingreso del pequeño al Hospital Materno Infantil, como parte de las investigaciones relacionadas con el fatal accidente registrado en la región indígena de Mezquital.