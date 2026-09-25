Niño de 8 años sufre lesiones tras ser atropellado por un motociclista; responsable huyó

Un niño de ocho años de edad resultó lesionado luego de ser atropellado por una motocicleta cuyo conductor se retiró del lugar, en la colonia El Ciprés de la ciudad de Durango.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:50 horas del jueves en la calle Abetos. De acuerdo con testigos, varios menores se encontraban jugando futbol cuando una motocicleta Italika negra pasó por el lugar y atropelló al niño.

Paramédicos atendieron al infante, quien presentó únicamente algunos raspones y no requirió traslado hospitalario.

El conductor de la motocicleta se retiró del lugar después del atropellamiento, por lo que la madre del menor recibió indicaciones para continuar con el procedimiento correspondiente.