No cesan los robos a negocios: Ahora se metieron a desayunador frente a la Plaza IV Centenario

En las últimas semanas, en El Siglo de Durango se ha informado sobre diversos robos a negocios que se han presentado en la capital con total impunidad, sin que hasta el momento se haya informado sobre la captura del o los responsables.

Ahora le tocó el turno a un desayunador que se ubica frente a la Plaza IV Centenario, en el corazón del Centro Histórico.Fue hoy por la mañana cuando los dueños de un famoso establecimiento, ubicado en la esquina de Zaragoza y Pino Suárez, se dieron cuenta al abrir de que al interior había un desorden, con objetos y cajones tirados, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

Según testimonios de los empleados, el responsable habría ingresado por una ventana trasera pequeña que da a una propiedad vecina, lo cual no es sencillo y debió haber hecho durante la madrugada del lunes, ya que ayer por la tarde del domingo el negocio funcionó de manera regular.

El ladrón logró reunir diversos objetos para llevárselos, como una bocina y utensilios de cocina, pero al no poder forzar la puerta para salir, tuvo que conformase con llevarse cosas pequeñas, como una tablet, tres terminales de cobro para tarjeta, herramienta varia, dinero en efectivo (cerca de dos mil pesos) y otras cosas que pudo cargar en una bolsa o mochila.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Los dueños del establecimiento informaron a El Siglo de Durango que no es la primera ocasión que los negocios de la zona son víctimas de los amantes de lo ajeno, pues en otros lugares cercanos ya se han presentado este tipo de robos sin que haya responsables detenidos.

Para los comerciantes de la zona, este modus operandi no es nuevo, pues desde el año pasado se han reportado este tipo de delitos en viviendas y establecimientos cercanos a la Plaza IV Centenario, sin que hasta el momento se haya informado de personas detenidas.

Cabe destacar que, aunque las autoridades de Seguridad Pública Municipal insisten en que el robo a casa habitación y negocios va a la baja, lo cierto es que prácticamente todas las semanas se informa sobre nuevos atracos a negocios céntricos, donde ni las cámaras de videovigilancia han servido para ahuyentar a los ladrones, como en un negocio de videojuegos ubicado en el Barrio de Analco o en el de escarchadas, sobre Avenida Universidad.

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