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No descartan más investigaciones a comercios de cannabis en Durango

El titular de la SSP reveló que fuerzas estatales han intervenido en algunas acciones a solicitud de las autoridades federales.

No descartan más investigaciones a comercios de cannabis en Durango

No descartan más investigaciones a comercios de cannabis en Durango

JUAN M. CÁRDENAS
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La investigación por presunta venta de drogas en establecimientos que comercializaban productos derivados de la marihuana en Durango se encuentra avanzada y ha contado con la participación de corporaciones estatales en operativos coordinados con autoridades federales, informó el secretario de Seguridad Pública, Oscar Galván Villarreal.

El funcionario se refirió al caso del negocio Happy Monkey, cuyo propietario fue detenido mediante una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en las modalidades de narcomenudeo y posesión de narcóticos con fines de comercio.

Galván Villarreal indicó que la SSP ha intervenido en algunas acciones a solicitud de las autoridades federales y sostuvo que la coordinación entre las distintas instancias ha permitido mantener el esquema de seguridad en la entidad.

¿Habrá más acciones contra establecimientos?

Cuestionado sobre la posible existencia de otros establecimientos que ofrezcan productos elaborados con marihuana, el Secretario no confirmó si hay más puntos identificados, aunque afirmó que los casos relacionados con esta investigación continúan bajo revisión y que podrían derivar en nuevas acciones.

Respecto a por qué el establecimiento pudo operar antes de las revisiones y de su clausura, el funcionario respondió que las autoridades actuaron una vez realizadas las inspecciones y conformadas las carpetas de investigación, conforme a derecho.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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