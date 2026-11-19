El acopio de frijol en Durango, dentro del programa Alimentación para el Bienestar correspondiente al ciclo 2025-2026, en el que se acordó pagar 27 pesos por kilo por unas 40 mil toneladas entre los municipios de la entidad, aunque el proceso ya concluyó hace meses, sigue generando dudas entre los productores, sobre todo entre quienes quedaron fuera del programa.

Desde el inicio del proceso, además de reportarlo como lento, los productores detectaron irregularidades, por lo que solicitaron mayor transparencia a las autoridades encargadas e incluso una auditoría, que nunca se realizó.

En diversas ocasiones, productores de Poanas, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Suchil, Pánuco de Coronado y Vicente Guerrero se manifestaron en las oficinas de representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Durango capital , así como en las oficinas de Bienestar, precisamente para denunciar irregularidades.

Hasta la fecha, no se ha podido aclarar dónde y a quiénes se acopiaron las 40 mil toneladas en cada municipio.

Autoridades locales y funcionarios reconocieron que muchos productores quedaron fuera del programa y debieron rematar sus cosechas hasta en 8 pesos por kilo de frijol.

El regidor Jorge Herrera Castro declaró: “Todavía seguimos bajo la exigencia de la transparencia y del correcto ejercicio del presupuesto, porque no deja de ser una realidad que este año se han dejado de sembrar cerca de 70 mil hectáreas de terreno duranguense y que va a impactar directamente en el precio tanto del frijol como del maíz”.

Reconoció que el precio de 27 pesos por kilo sí representaba una ventaja para los productores, ya que el precio comercial rondaba entre los 15 y 17 pesos por kilo.

Aunque para el nuevo ciclo aún no se puede definir un precio de garantía, indicó que es necesario que el presupuesto alcance para más productores.

Afirmó que lo que se espera es que estas estrategias para el campo generen un mayor beneficio para los productores, tanto de maíz como de frijol.