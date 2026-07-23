'No hay cuentas a nombre de El Mayo'

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó este miércoles que las autoridades no encontraron ninguna propiedad a nombre del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada en el país norteamericano, después de que el líder criminal fuera sentenciado a cadena perpetua en una corte de Nueva York.

Al ser cuestionado por la existencia de propiedades de Zambada en México, García Harfuch explicó que el Gobierno federal no halló ninguna "directamente" de él, aunque destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aeguró "una gran cantidad" de cuentas y propiedades de organizaciones criminales vinculadas al fundador del Cartel de Sinaloa.

"A nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles", añadió el funcionario en la conferencia de prensa presidencial desde la ciudad de Toluca, capital del Estado de México (centro).