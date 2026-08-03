No hay disminusión de perros en situación de calle en Durango: CAAN

La labor de retirar perros en situación de calle en Durango es permanente. Tan solo el Centro de Atención Animal (CAAN) ha llegado entre 15 y 20 perros en un solo día.

Las autoridades de Salud Pública Municipal reconocen que disminuir este problema es complicado, pues no basta una sola estrategia para lograrlo.

Juan Esteban Aguilar Esquivel, director de Salud Pública Municipal, expresó: "La política pública que se tiene para abatir el problema de los perros en situación de calle involucra mucho a la sociedad, porque gran parte de los perritos que actualmente se encuentran en la calle tuvieron un hogar en algún momento".

Señaló que muchos de los perros que hoy están en las calles, en esta época del año, fueron regalados durante diciembre como obsequios navideños; sin embargo, cuando las personas se dan cuenta de la responsabilidad que implica tener una mascota, deciden abandonarla.

"Se dan cuenta de lo que requiere, del espacio para su actividad, de lo que puede llegar a hacer en el hogar con algunos muebles o artículos de vestir, de lo que representa la limpieza, el cuidado, la manutención y la alimentación", expresó.

ABANDONO

Muchas personas aún consideran que las mascotas son objetos de compañía o incluso de decoración; sin embargo, cuando les requieren cuidados y atención, deciden entregarlas al CAAN o simplemente les abren la puerta para que salgan y no regresen.

Aguilar Esquivel explicó que, una vez que un perro queda fuera de su hogar, pasa a formar parte de la población de animales en situación de calle.

"Entonces, poder abatir este problema representa, de entrada, el tema educativo en la sociedad, la cultura de la responsabilidad que implica tener una mascota, el tema de la esterilización, definitivamente, y la adopción".

Agregó que se han emprendido campañas para fomentar la adopción responsable en lugar de la compra de perros , con el fin de brindarles una oportunidad a los animales que se encuentran en situación de calle.

El funcionario destacó la importancia de contar con un registro de mascotas para poder identificar a los propietarios de los perros que posteriormente son encontrados en la vía pública, ya que de otra manera difícilmente se puede conocer quién era su dueño.

Las mascotas que llegan al CAAN en buenas condiciones de salud son puestas en adopción; en cambio, a aquellas que presentan un estado crítico y con pocas posibilidades de sobrevivir o recuperarse se les practica la eutanasia humanitaria.