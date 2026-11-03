'No hay ninguna crisis'; Gobernador confirma envío de circular a dependencias para limitar gastos

El gobernador Esteban Villegas Villarreal confirmó que se envió a las dependencias una circular relativa al estado de las finanzas y la petición de limitar los gastos, aunque negó que su administración esté atravesando por una crisis financiera.

Explicó que este año se trabaja bajo el esquema de presupuesto base cero, que establece que cada Secretaría es responsable de sus gastos. “O sea, no pueden gastar más de lo que tienen. Pero el presupuesto es eso, un presupuesto”, dijo.

En tal sentido, ejemplificó que si el Congreso autorizara 50 millones de pesos para algún rubro de Educación, eso no quiere decir que los puede gastar de manera anticipada porque si hay recortes, también se tienen que aplicar. “Y entonces, de repente, los Secretarios me gastan un poquito más y dicen: es que estaba en el presupuesto”.

Por lo que confirmó que “la circular fue hecha para eso, para decirles: oigan, acuérdense que también ustedes tienen responsabilidad. Porque es bien fácil mandar a Finanzas y decir: debo todo esto, y que se le quede la broncota al Secretario de Finanzas, de algo que a lo mejor ni siquiera sabíamos”, manifestó.

Y confirmó que la circular se mandó a todas las dependencias, aunque algunas llevan muy bien sus finanzas, “incluso que ya les dijimos: ya no gasten, porque estamos ya en el cierre de año. No sabemos si nos van a ayudar de la Federación y tenemos que garantizar el tema de las prestaciones, los aguinaldos de los trabajadores”, mencionó.

Y negó que su administración esté atravesando por una crisis financiera. “No, si están estables (las finanzas). Incluso el Secretario (de Finanzas) ahorita anda fuera, lo mandé a eso, a ver los temas de los dineros para cerrar bien el año, para que no nos falte nada (...) un buen cierre para mí, aparte de pagar aguinaldos y todo, sería avanzarle bastante a la proveeduría, que eso es algo muy importante”.

“Todavía anoche estuve platicando con el Secretario de Finanzas, le dije: Frank, me interesa mucho darle un gran avance de aquí a diciembre al tema de la proveeduría, porque mi plan siempre ha sido, como cuando fui alcalde, dejar en cero (...) entregar yo el gobierno en cero deuda a proveedores, que eso le ayudaría muchísimo al próximo gobierno”, declaró.