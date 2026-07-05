No hay sanciones contra tortillerías en Durango: Profeco

Para que las tortillas puedan venderse en tiendas, misceláneas y otros establecimientos, deben cumplirse diversas normas, entre ellas las relacionadas con la información comercial y el precio promedio. Sin embargo, hasta el momento no se han aplicado sanciones en Durango por incumplimientos.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), José Carlos Arellano Banda, señaló que, en cuanto a los precios, los establecimientos han respetado la normatividad.

"No tenemos ninguna observación ahorita al respecto de eso y, además, se realizan los trabajos de calibración pertinentes".

Explicó que las visitas de vigilancia a los establecimientos son realizadas por personal de las oficinas centrales de la Profeco . Asimismo, indicó que mensualmente se llevan a cabo reuniones para revisar las acciones de la estrategia Acuerdo Maíz-Tortilla.

El funcionario reconoció que sí tienen identificados algunos establecimientos que podrían estar incurriendo en ciertas prácticas o incumpliendo algunas normas ; sin embargo, antes de aplicar una sanción, se les exhorta a corregir las irregularidades.

Las principales faltas detectadas están relacionadas con la información comercial, el empaquetado, la envoltura previa y el contenido que debe estar expuesto.