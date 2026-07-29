'No me importa el T-MEC': Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que "no me importa el T-MEC" y que son México y Canadá los que "necesitan" a Estados Unidos, pero que su país no los necesita.

En declaraciones a Fox News, fue preguntado acerca de si va por renovar el T-MEC. "No me importa", dijo Trump. "Realmente no quiero hacerlo. Preferiría ser independiente", añadió.

El mandatario estadounidense afirmó que "México y Canadá nos necesitan; nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros".

No es la primera vez que Trump expresa su rechazo hacia el T-MEC. En junio, señaló que "preferiría no tener el T-MEC, pero estoy abierto a hacerlo".

Este lunes, Trump defendió su política arancelaria, a la que atribuyó que las automotrices están trasladando plantas de México a Estados Unidos.

"Estamos construyendo más fábricas de automóviles y más plantas que en ningún otro momento de la historia de nuestro país. Toyota, Hyundai y otras están reubicando la producción de nuevo en Estados Unidos", afirmó Trump en Michigan.

Estados Unidos rechazó renovar por 16 años el T-MEC, como querían México y Canadá. En vez de ello, habrá revisiones anuales hasta 2036.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien viajó a México para la tercera ronda de conversaciones, tras la cual la Mandataria dijo que se va "avanzando" en distintos temas de cara a la revisión del T-MEC.

Sheinbaum explicó que le planteó Greer la necesidad de impulsar "mayores reglas de origen", mientras que su Administración está buscando renovar el acuerdo comercial "para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años".