No podemos ser rehenes de líderes que se apropian de estos terrenos: Canadevi

“No hay justificación, las invasiones no pueden seguir en Durango”, consideró el expresidente del capítulo Durango de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), Salvador Chávez Molina, al pronunciarse sobre el reciente desalojo de un predio ocupado de manera irregular.

Opinó que es positivo que autoridades hayan intervenido y advirtió que las invasiones de terrenos representan un obstáculo para el desarrollo ordenado de vivienda.

“Hay un rezago y una presión ahí muy fuerte, lo hemos estado viendo. El municipio ha hecho algunos desalojos de asentamientos irregulares, situación que nosotros aplaudimos y celebramos porque estos actos de autoridad le van a beneficiar a toda la ciudad, a todos los que vivimos aquí porque son lugares que no son aptos para desarrollar vivienda, son lugares donde están proyectadas desarrollarse vías de acceso, parques lineales, bulevares. Entonces no podemos ser rehenes de grupos de líderes que llegan y se apropian de estos terrenos ”, mencionó el consejero nacional de Canadevi.

Explicó que uno de los problemas que enfrenta el sector es precisamente la disponibilidad de reserva territorial apta para nuevos desarrollos habitacionales, por lo que estableció que debe evitarse que estos terrenos sean ocupados de manera irregular.

Y afirmó que se dan opciones para quienes tienen la necesidad de vivienda. “Al mismo tiempo que hizo los desalojos previos tuvo opciones como los fraccionamientos que se están desarrollando en Tierra del cine, otro que están haciendo cerca de la planta de tratamiento, en donde están generándole opciones a este tipo de mercado, a este tipo de personas que no cuentan con un terreno, que no cuentan con una vivienda para que puedan acceder en condiciones muy blandas. Entonces creo que no nada más se hizo el acto de autoridad, sino también se les están dando como opciones para que puedan acceder a a una vivienda”, declaró.

Y es que, en Durango muchas personas no han podido acceder al derecho a la vivienda , por lo que se siguen registrando esquemas informales.

“Ya no son invasiones como tal porque ya no van y te invaden un predio, sino que se ponen de acuerdo con el dueño del terreno y empiezan a hacer asentamientos irregulares. El dueño empieza a venderles o a cobrarles a quienes ahí se asientan, pero no tienen proyectos de agua, de drenaje, de electrificación, de ningún servicio. Entonces eso se convierte en un problema a futuro para el Ayuntamiento. Ya que están ellos ahí asentados tienen que ir a darles los servicios y el desarrollo formal es totalmente a la inversa. Nosotros hacemos el proyecto, generamos las calles, las banquetas, las áreas verdes, lo urbanizamos, lo equipamos y posteriormente vendemos”, contrastó.