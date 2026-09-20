No se deben firmar contratos en idiomas que no se dominan: Profeco

Toda persona tiene derecho a revocar un contrato de servicio si no existe un proceso claro o se presentan irregularidades, pues hay disposiciones legales que respaldan los derechos de las personas consumidoras.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a los consumidores que adquirir un bien o contratar un servicio debe ser un proceso seguro, además de que se puede solicitar una cancelación o devolución ante inconsistencias.

Una recomendación fundamental que hace el organismo es no firmar ningún documento redactado en idiomas que no se dominan , ni aceptar cláusulas confusas. La información comercial siempre debe ser clara, es un derecho del consumidor.

El usuario debe leer siempre cuidadosamente el contrato, incluidas las políticas de cancelación, devolución y reembolso, además de verificar que el proveedor esté establecido en la República Mexicana.

Cualquier decisión o cambio se debe comunicar al proveedor y enviar la petición por escrito o correo electrónico. También se debe conservar toda evidencia y los comprobantes.

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) reconoce el derecho a la cancelación en casos específicos, ya sea por el incumplimiento de fechas de entrega, características y condiciones del servicio, deficiencias de calidad o cláusulas abusivas.

Entre los alcances que presenta la LFPC está el artículo 56, que establece la posibilidad de revocar el consentimiento sin responsabilidad dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrega del bien o a la firma del contrato.