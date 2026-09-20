No se deben firmar contratos en idiomas que no se dominan: Profeco
Toda persona tiene derecho a revocar un contrato de servicio si no existe un proceso claro o se presentan irregularidades, pues hay disposiciones legales que respaldan los derechos de las personas consumidoras.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a los consumidores que adquirir un bien o contratar un servicio debe ser un proceso seguro, además de que se puede solicitar una cancelación o devolución ante inconsistencias.
Una recomendación fundamental que hace el organismo es no firmar ningún documento redactado en idiomas que no se dominan, ni aceptar cláusulas confusas. La información comercial siempre debe ser clara, es un derecho del consumidor.
El usuario debe leer siempre cuidadosamente el contrato, incluidas las políticas de cancelación, devolución y reembolso, además de verificar que el proveedor esté establecido en la República Mexicana.
Cualquier decisión o cambio se debe comunicar al proveedor y enviar la petición por escrito o correo electrónico. También se debe conservar toda evidencia y los comprobantes.
La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) reconoce el derecho a la cancelación en casos específicos, ya sea por el incumplimiento de fechas de entrega, características y condiciones del servicio, deficiencias de calidad o cláusulas abusivas.
Entre los alcances que presenta la LFPC está el artículo 56, que establece la posibilidad de revocar el consentimiento sin responsabilidad dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrega del bien o a la firma del contrato.
Tras los cinco días hábiles posteriores a la firma y dentro de los primeros 10 días hábiles sin la prestación del servicio, el proveedor está obligado a reintegrar el monto pagado; en caso de un producto, debe hacerse la devolución.