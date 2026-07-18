'No somos invasores', dicen habitantes de la colonia Fabián Zúñiga; autoridad dice que sí son irregulares

Habitantes de la colonia Fabián Zúñiga, al sur de la ciudad de Durango, pidieron a las autoridades no ser tachados como invasores, pues aseguran que no lo son y tampoco desean tener problemas legales.

Fue tras el reciente desalojo de personas que ocupaban de manera irregular predios federales en San José III cuando habitantes de otras colonias han realizado diversas expresiones, para aclarar que no se encuentran en la misma situación, pues surgió el temor de que también puedan ser desalojados.

Un grupo de vecinos de la colonia Fabián Zúñiga se manifestó en el cruce de las calles Victoria y 20 de Noviembre, en el marco de la sesión de Cabildo, para solicitar a las autoridades municipales que no se les señale como invasores.

El líder social Fabián Zúñiga manifestó que no quieren que esa colonia sea incluida entre los asentamientos irregulares o predios invadidos que las autoridades tienen detectados en la capital.

Asimismo, señaló que también se ha intentado afectar su imagen, cuando, aseguró, no tiene propiedades ni recursos económicos, sino que únicamente ha buscado ayudar a personas en condiciones vulnerables.

Afirmó que los habitantes adquirieron los terrenos mediante compra y que han intentado regularizarlos; sin embargo, sostuvo que las autoridades no les han dado una solución.

“Lo que quiero es que nos la llevemos bien. Por ahí, en una colonia al sur de la ciudad, donde me vendió este señor, ahí está el señor, él era propietario y él me vendió, pero nos revuelven y hablan de invasiones”.

Afirman que la colonia Fabían Zúñiga sí es irregular

Por su parte, la Subsecretaría del Ayuntamiento informó que la colonia Fabián Zúñiga sí es un asentamiento irregular e, incluso, es uno de los predios sobre los que la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano mantiene diversas observaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, se tiene conocimiento de que los terrenos fueron vendidos por un ejidatario; sin embargo, nunca se formalizó el procedimiento correspondiente ni se realizaron los trámites necesarios, como el cambio de uso de suelo, para permitir la construcción.

Las autoridades señalaron que fueron varios los procedimientos que no se llevaron a cabo en su momento, lo que derivó en las irregularidades actuales. No obstante, aseguraron que existe disposición para apoyarlos en el proceso de regularización, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.