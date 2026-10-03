Nombran ganadores del Premio Estatal de Pintura Guillermo Bravo Morán; participaron más de 120 artistas

La pintura contemporánea de Durango volvió a ser reconocida, ahora en la XII edición del Premio Estatal de Pintura Guillermo Bravo Morán. En esta edición fueron recibidas 120 obras, muestra de la diversidad de propuestas y lenguajes que actualmente convergen en la creación pictórica de la entidad.

El certamen reconoció el trabajo de artistas de distintas generaciones y entregó más de 150 mil pesos en estímulos económicos. En la Categoría A, destinada a participantes de 18 a 25 años, el primer lugar correspondió a Samantha Sarahí Pulido Robles, con un premio de 20 mil pesos ; el segundo fue para David Favela González, con 15 mil pesos, mientras que Atzin Sifuentes Rodríguez obtuvo el tercer lugar, acompañado de un estímulo de 10 mil pesos.

En la Categoría B, dirigida a artistas de 26 años en adelante, Luis Ángel Juárez Gómez obtuvo el primer lugar y un estímulo de 40 mil pesos. El segundo sitio fue para Ricardo Gallegos Rodríguez, quien recibió 30 mil pesos, y el tercero para Jackelyn González Pulido, con un premio de 15 mil pesos. A estos reconocimientos se sumaron tres menciones honoríficas para Karen Valeria Guerra Fierro, Sebastián Martín Samilpa Ortiz y David Alexis Villalobos Lares, cada una acompañada de un estímulo económico de 8 mil pesos.

La convocatoria, impulsada por la Coordinación de Museografía y Artes Plásticas del ICED, estuvo dirigida a artistas plásticos residentes en Durango, así como a extranjeros con una estancia mínima y consecutiva de cinco años en el estado, y contempló dos categorías de participación de acuerdo con la edad.

MÁS PARTICIPANTES

Con tema libre y la posibilidad de recurrir a cualquier técnica pictórica, salvo la impresión digital y la incorporación de objetos sobrepuestos, el premio abrió un espacio para que cada creador desarrollara una propuesta desde su propia perspectiva estética. La selección final reunió 26 trabajos y permitió observar distintas aproximaciones a la pintura contemporánea realizada en Durango.

La ceremonia también incluyó la entrega de reconocimientos a las y los artistas seleccionados Atzin Sifuentes Rodríguez, Abigail Alonso Reyes, Axel González Vázquez, Diana Andrea Campos Solís, Austin Randeles Castañeda, María Fernanda Contreras Díaz, David Favela González, Andrea Galván Luevanos, Vanessa Guadalupe Rosales Moreno, Karen Valeria Guerra Fierro, Gretha Vázquez Frías, Samantha Sarahí Pulido Robles, Ricardo Gallegos Rodríguez, Elihu Venegas Rodríguez, Nelly Daniela Hernández Moreno, Abraham José Contreras Galván, Sebastián Martín Samilpa Ortiz, Daniel Alejandro Flores Cabral, Abel Arturo Valenzuela, Manuel Piñón Alamillo, Luis Ángel Juárez Gómez, Armando Blancarte Vargas, David Alexis Villalobos Lares, Gibran Manuel Vallés Velázquez, Jackelyn González Pulido y Jesús González Calderón.

Al concluir la premiación se inauguró formalmente la exposición correspondiente a esta XII edición, permitiendo que el público recorriera el recinto y conociera las obras seleccionadas y reconocidas.