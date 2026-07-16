Norte de México, azotado por el Gusano Barrenador

La confirmación del primer caso de gusano barrenador del ganado en Chihuahua encendió este miércoles las alertas por la expansión de la plaga hacia una de las principales regiones exportadoras de reses de México, mientras el sector privado calcula pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares.

La Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua informó que el caso fue detectado tras el reporte de un productor y activó un saneamiento en el rancho afectado, una zona focal de 20 kilómetros y otra perifocal de 40, con inspecciones, trampas, tratamientos y revisión de predios vecinos.

El Gobierno estatal indicó que cubrirá, junto con la federación, los tratamientos, y ordenó que todo ganado que entre o salga de la entidad porte certificado de aplicación de ivermectina, además de inspección física cuando los animales sean destinados al sacrificio.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), correspondiente al informe de casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) en México, con corte al 11 de julio de 2026, en el país se mantienen mil 841 casos activos, de los cuales 27 corresponden a Durango.

Los casos activos se distribuyen en 16 municipios, Santa Clara concentra cuatro; Vicente Guerrero y Pueblo Nuevo registran tres casos cada uno.

Por su parte, Indé, Nazas, Peñón Blanco y Rodeo reportan dos casos activos, respectivamente.

Los municipios que presentan un solo caso, de acuerdo con el informe, son Coneto de Comonfort, Cuencamé, El Oro, Guadalupe Victoria, Mezquital, Poanas, San Juan de Guadalupe, San Juan del Río y Súchil.

[economía 6a]