Noruega vuelve al Mundial con letras vikingas; rescata alfabeto de hace 1,500 años

La selección noruega llamó la atención en el Mundial 2026 no solo por su regreso a la máxima cita del futbol, sino también por la identidad visual de su uniforme, que incorpora una tipografía inspirada en el Elder Futhark, el alfabeto rúnico más antiguo de los pueblos germánicos.

Luego de casi tres décadas de ausencia en una Copa del Mundo, Noruega volvió al escenario internacional con una propuesta que mezcla futbol, historia e identidad nacional. Nike desarrolló para la selección una tipografía exclusiva basada en las antiguas runas nórdicas, utilizada en los nombres y dorsales de los jugadores.

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Un alfabeto anterior a los vikingos

Esta propuesta retoma elementos del Elder Futhark, considerado el sistema de escritura rúnica más antiguo de los pueblos germánicos. Se trata de un alfabeto de 24 símbolos que fue utilizado aproximadamente entre los siglos II y VIII en distintas regiones del norte de Europa.

Aunque suele relacionarse con la era vikinga, el Elder Futhark es incluso anterior a ese periodo. Su nombre proviene de las primeras seis runas del sistema: F, U, TH, A, R y K. A lo largo del tiempo, este alfabeto fue empleado en inscripciones sobre piedra, madera, metal y otros objetos cotidianos o ceremoniales.

Para el uniforme de Noruega, sin embargo, no se utilizó una reproducción literal de las runas antiguas, sino una reinterpretación gráfica. La intención fue conservar la esencia visual de ese legado histórico, pero adaptándolo a una tipografía moderna, clara y funcional para la lectura en un contexto deportivo como el de una Copa del Mundo.

IG: justinatallian

Haaland, el nombre que hizo visible el diseño

El resultado ha sido especialmente visible en las camisetas de figuras como Erling Braut Haaland, cuyo nombre aparece con trazos angulares, rectos y geométricos que remiten a la estética rúnica.

La tipografía ha despertado interés en redes sociales y entre aficionados al diseño deportivo, al grado de convertir la indumentaria noruega en una de las más comentadas del torneo.

En el caso de Haaland, también llamó la atención el uso de “Braut Haaland” en el dorsal, ya que Braut forma parte de su nombre completo y está asociado a la línea materna del delantero noruego.

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El regreso de Noruega al Mundial

La elección de esta identidad visual también tiene una carga simbólica importante. Noruega regresó al Mundial 2026 tras una larga ausencia, luego de sus participaciones en 1938, 1994 y 1998.

Por ello, el uniforme funciona como una forma de reconectar al equipo con sus raíces y de presentar al país ante el mundo con una imagen propia, distinta y cargada de significado cultural.

Más allá del impacto estético, el uso de esta tipografía refuerza la idea de una selección que busca recuperar protagonismo internacional sin dejar de lado su historia. En lugar de apostar por un diseño genérico, Noruega decidió convertir su camiseta en una extensión de su identidad nacional.

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Cuando la historia se lleva en la camiseta

Así, un alfabeto de más de mil 500 años de antigüedad encontró nueva vida en los dorsales de una selección mundialista.

La combinación entre pasado y presente no solo le dio personalidad al uniforme noruego, sino que también colocó al equipo en la conversación global por una razón distinta a lo estrictamente futbolístico.

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