Noticias Parroquiales:

La primera: Parece que la semana pasada, de acuerdo a los resultados de un nuevo estudio, la tierra podría no ser devorada por el sol en 5 billones de años. Uff, que bueno.Dice el autor, todavía esos años no son suficientes, para que los Mets ganen una serie mundial, o Cabo Verde sea campeon de la copa mundial de futbol.

La segunda; la brillante economista, directora del IMCO; Valeria Moy ,nos comparte sus pesamientos sobre la Inteligencia Artificial en el marco de El Summer Davos -el Davos de verano-; técnicamente la 17ª Reunión Anual de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial ,que se llevó a cabo a finales de junio y concluyó con un mensaje, "que se puede resumir en una sola oración: la carrera ya no es entre quién inventa la tecnología, sino entre quién la despliega más rápido y a mayor escala". Esta es una carrera en la que todo el mundo tiene un número y la está corriendo. Algunos paises le tenemos miedo pues consideramos que esto de la IA, va a acabar con los empleos como los conocemos, hay algo de razón en ello, pero en el debate de ese foro, se concluyó tambien, que la IA no destruye empleos, sino tiene una filosofía de ;"amplificar al ser humano". Entonces,la segunda noticia relvante es :"El objetivo no es tener fábricas sin gente; sino fábricas donde la gente pueda hacer cosas que antes eran imposibles", nos dice la Lic. Moy.

¿Qué tanta adopción tenemos en México de la IA?, nos comparte Valeria Moy; "Tengo la impresión de que mientras en el país seguimos debatiendo si ésta debe ser regulada por una nueva comisión; en Dalian, China, más de 1,800 líderes de noventa países acaban de cerrar tres días de conversaciones que deberían al menos obligarnos a voltear a ver lo que el mundo está haciendo para diseñar el futuro" concluyó; vamos atrasados en una carrera que ya va bastante avanzada.Es como si apenas estuviesemos debatiendo cuales tenis son los mejores para correr, cuando los demás ya salieron y van a la mitad del recorido.

Ante los temores de un futuro de robots y desempleo, los particpantes del foro concluyeron que ;el desempleo no viene de la IA, viene de la brecha de habilidades. Es necesario que los perfiles de nuestra fuerza laboral se modifiquen, con el propósito de que el trabajador del futuro ,no compita contra la máquina,sino que trabaje con ella. Pero eso se requiere inversión en; formación, tiempo y voluntad política. Tres cosas que no se improvisan.

Tenemos todo para participar en este mercado que en 2025 tuvo un valor de 450 millones de dólares y que podría llegar a 65 mil milones en el 2030.¿seremos mercado, espectadores, o protagonistas? Y ¿si sí?

Otra, en el T-MEC en proceso de revisón ¿eterna?, no veo , ni leo que se haya tocado el tema de reciprocidad; no es solo el déficit comercial , que el nuestro,si ha crecido con los USA, pero también reciprocamente les compramos a nuestos vecinos más que todos los otros paises del mundo. O sea , para comparación,análisis y evaluación, no hay que medir solamente los déficits, que le molestan a Mr.Trump, sino la reciprocidad, que se mide con un índice IR; (exportaciones -importaciones)/ importaciones del pais al que se le vende. México tiene un número de 0.58 , cuando China reporta 1.9, Tailandia 3.96 , Taiwan 2.68 y Vietnam 11.3; entre menor el número , más reciprocidad existe.Usémoslo.

Última; es evidente que la participación de México fue la que animó al mundial, hoy con solo 4 partidos por jugar de 103, la emoción es igual que un martes y miercoles de partidos de Champions europeo, los noticieros ya comentan sobre la liga mexicana que comienza el viernes, justo antes de la final donde le daremos la bienvenida al Atlante. Buen business fue para la FIFA e Infantino, que hasta el pasto de los estadios vendió, y muy caros.

Ayer 14 de julio se celebró el aniversario de la toma de la Bastilla que inició la Revolución Francesa; Felicidades a los Franceses y su selección. Vive Les Bleus.

Ánimo

Este amigo mío con el que acostumbro tomar la copa -varias- los martes por la noche tiene muchos dudas acerca del más allá, y no pocas acerca del más acá. Me dice: -Es imposible probar científicamente la existencia de Dios. Le digo: -También es imposible probar teológicamente la existencia del átomo. Responde: -La teología no es una ciencia: es una creencia. Contesto: -También la ciencia es una creencia. Cada día aprendemos que la verdad científica de hoy será la equivocación de mañana. Mi amigo es un escéptico en materia de religión. En otro tiempo habría sido destinatario de una de las cartas de don Jaime Balmes. Se lo digo, y replica: -Hay que ser un escéptico en todas las materias, incluso en la del escepticismo.

¡Hasta mañana!..