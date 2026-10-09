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PENAL MAZATLÁN

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos muertos este 9 de octubre

Las autoridades de seguridad mantienen suspendidas las visitas

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos muertos este 9 de octubre

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos muertos este 9 de octubre

EL UNIVERSAL
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En nuevos hechos de violencia en el interior del centro penitenciario del Castillo, en Mazatlán, se registraron dos nuevos asesinatos de internos, reportó la Secretaría de Seguridad del Estado, sin dar mayores detalles de los hechos.

Una riña en uno de los módulos activó nuevamente las alertas, en las que se desplegaron grupos mixtos de elementos estatales, municipales y fuerzas federales que acudieron al reclusorio para controlar la situación.

Lo que se conoce es que en la riña, con armas blancas, participaron varios internos de este reclusorio, en donde el jueves pasado perdieron la vida nueve internos y un menor de edad que estaba de visita.

Ante estos nuevos hechos de violencia en el penal del Castillo, en Mazatlán, las autoridades de seguridad mantienen suspendidas las visitas, por lo que los familiares de los internos impugnan las decisiones.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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