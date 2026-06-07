Obituario domingo 7 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este domingo 7 de junio de 2026.

Catalina Amador Véliz, 64 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado San Agustín de Ocampo, municipio de San Juan del Río. Honras a las 13:00 horas en el Templo San Lucas Evangelista. Se le despide en el panteón de la comunidad.

Sr. Jesús Leal Arrieta, 87 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Sebastián Lerdo de Tejada, municipio de Durango. Honras pendientes.

Pablo Vidaña Andrade, 87 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

Sr. Apolinar Díaz, 67 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Mesa de Návar, municipio de Tepehuanes. Honras pendientes.

María Pascuala Morales Conde, 65 años.

Se le traslada de Estados Unidos a domicilio conocido del poblado Villa Montemorelos, municipio de Durango. Honras pendientes.