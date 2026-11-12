Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario jueves 12 de noviembre de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 12 de noviembre de 2026.

Ma. Santiaga Huerta Ríos, 50 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Santiago Bayacora, municipio de Durango. Honras pendientes.

Luisa Ramírez Sánchez, 96 años.

El duelo se recibe en calle Roberto Gómez Bolaños No. 530 de la colonia Valle del Guadiana, en la ciudad de Durango. Honras a las 12:00 horas en el Templo Santa Cecilia. Se le despide en Panteón de Oriente.

Ma. Olaya Villegas Pérez, 52 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Boca del Mezquital. Honras pendientes.

Inés Pineda Monárrez, 87 años. 


El duelo se recibe en Capilla Municipal de Guanaceví. Honras pendientes.


María Rosa Flores Nevárez, 77 años.


El duelo se recibe en Capilla Esmeralda . Honras pendientes.


Magdaleno González Mendoza, 83 años. 


El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: OBITUARIO duelo, recibe, años.
El, Honras

               

                
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