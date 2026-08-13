Obituario jueves 13 de agosto de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 13 de agosto de 2026.

Sr. Cirilo Jiménez Nájera, 57 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Bajío del Alambre, municipio de Guanaceví. Honras pendientes.

Sr. Óscar Meza Díaz, 65 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 12:00 horas en el Templo de Santo Domingo. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.

Sr. Magdaleno González Arreola, 73 años.

El duelo se recibe en Predio San Ignacio. Honras pendientes.