Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario jueves 18 de junio de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 18 de junio de 2026.

Sr. Sergio Breceda Camacho, 73 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado El Partidor, municipio de Nombre de Dios. Honras pendientes.

Sr. Juan Bueno Bravo, 75 años

El duelo se recibe en calle Margarita No. 219 de la colonia La Virgen, en la ciudad de Durango. Honras a las 12:00 horas en el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Se le despide en el Panteón Getsemaní.

Escrito en: Obituario Raúl Flores obituario 18 de junio años El, duelo, jueves, junio

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