Obituario jueves 23 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 23 de julio de 2026.

Federico Navarro Hernández, 62 años.

El duelo se recibe en San José de Tuitán. Honras a las 16:00 horas en el templo San José. Se le despide en el panteón del lugar.

María de Lourdes Rosales Aros, 60 años.

El duelo se recibe en Calle Fernando de la Torre 435, colonia Benjamín Méndez. Honras a las 12:00 horas en el templo Santo Niño de Atocha. Se le despide en Panteón Valle de los Sabinos.

María Vázques Ávila, 82 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 14:00 horas en el templo San Felipe de Jesús. Se le despide en Panteón Valle de los Sabinos.

Amaro García Guerrero, 83 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras a las 12:00 horas en el templo de Nuestra Señora de los Ángeles. Se le despide para cremación.

Martha Alicia Rodríguez Ceniceros, 73 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.

Delia García González, 82 años.

Capilla Sucursal Ferrocarril Stgo. Papasquiaro. Honras pendientes.