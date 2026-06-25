Obituario jueves 25 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 25 de junio de 2026.

Sr. Adrián Sáenz Sánchez, 67 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado San José de Nazareno, municipio de Cuencamé. Honras a las 13:00 horas en el templo del lugar. Se le despide a las 18:00 horas en el panteón de la comunidad San Ángel.

Sr. Cruz David García Ortiz, 56 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.

Sra. Margarita López Aguilar, 83 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.

Sr. Héctor Aguayo Miramontes, 53 años.

El duelo se recibe en Capilla Oro. Honras pendientes.

Sr. Bentura Carlos Ávila, 63 años.

El duelo se recibe en calle María Elena Huerta, lote 12, manzana 72, colonia Luz del Carmen, ciudad de Durango. Honras pendientes.