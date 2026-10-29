Obituario jueves 29 de octubre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este jueves 29 de octubre de 2026.

Hermila Chávez, 82 años.

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras a las 13:00 horas en el Templo san Judas Tadeo. Se le despide en el Panteón de Oriente.

Sonia Margarita Veloz Rocha, 38 años.

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.

Manuel Meraz Melero, 65 años.

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Barrazas, municipio de Santiago Papasquiaro. Honras pendientes.